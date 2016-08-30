В Сирии трое турецких военных ранены после обстрела танка боевиками ИГ

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Турецкий танк, принимающий участие в операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, попал под обстрел со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), трое турецких военнослужащих получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в генштабе Турции.

Атака была произведена с территории, подконтрольной ИГ, к западу от Джараблуса, в танк попала одна ракета.

Турецких военных направлен в Газиантеп в больницу.