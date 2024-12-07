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В Сирии трое погибли при нападении сторонников оппозиции на полицейских

В Сирии трое погибли при нападении сторонников оппозиции на полицейских Беспорядки с участием активистов антиправительственных организаций произошли в провинциальном центре Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) на юге Сирии.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 01:36
В Сирии трое погибли при нападении сторонников оппозиции на полицейских

Беспорядки с участием активистов антиправительственных организаций произошли в провинциальном центре Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) на юге Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила ливанская газета Al Nahar.

По ее информации, группы демонстрантов с оружием атаковали ряд госучреждений, в том числе полицейское управление. В ходе столкновений погибли три человека.

В провинции Эс-Сувейда, где большинство жителей принадлежат к общине горцев-друзов, в последнее время неоднократно вспыхивали волнения, их участники протестовали против роста цен и требовали от властей улучшить жизненные условия.

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