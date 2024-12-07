В Сирии трое погибли при нападении сторонников оппозиции на полицейских

Беспорядки с участием активистов антиправительственных организаций произошли в провинциальном центре Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) на юге Сирии.

Беспорядки с участием активистов антиправительственных организаций произошли в провинциальном центре Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) на юге Сирии.

Как передает Report , об этом сообщила ливанская газета Al Nahar .

По ее информации, группы демонстрантов с оружием атаковали ряд госучреждений, в том числе полицейское управление. В ходе столкновений погибли три человека.

В провинции Эс-Сувейда, где большинство жителей принадлежат к общине горцев-друзов, в последнее время неоднократно вспыхивали волнения, их участники протестовали против роста цен и требовали от властей улучшить жизненные условия.