В Сирии трое погибли при нападении сторонников оппозиции на полицейских

Беспорядки с участием активистов антиправительственных организаций произошли в провинциальном центре Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) на юге Сирии.
Как передает
По ее информации, группы демонстрантов с оружием атаковали ряд госучреждений, в том числе полицейское управление. В ходе столкновений погибли три человека.
В провинции Эс-Сувейда, где большинство жителей принадлежат к общине горцев-друзов, в последнее время неоднократно вспыхивали волнения, их участники протестовали против роста цен и требовали от властей улучшить жизненные условия.