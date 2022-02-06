В Сирии террористы YPG/PKK похитили двух журналистов

Террористическая организация YPG/PKK похитила двух оппозиционных журналистов медиа-структур, в подконтрольном им городе Камышлы на северо-востоке Сирии.

Террористическая организация YPG/PKK похитила двух оппозиционных журналистов медиа-структур, в подконтрольном им городе Камышлы на северо-востоке Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", это репортер ARK News Сабри Фахри и сотрудник Yekiti Media Бавер Моллу Ахмет. Террористы ночью ворвались в их дома в городе Камышлы.

Местонахождение оппозиционных журналистов пока неизвестно.

Источники сообщают, что приказ о похищении журналистов отдал один из главарей террористов YPG/PKK в Кандиле под кодовым именем "Махмут Риш".