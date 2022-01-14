В Сирии террористы убили двух военнослужащих

Двое сирийских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки в результате снайперского и минометного обстрелов террористов.

Двое сирийских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки в результате снайперского и минометного обстрелов террористов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

Кроме того, по словам контр-адмирала, в результате минометного обстрела из района Барза-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Икко также был ранен один сирийский военнослужащий.