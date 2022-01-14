О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сирии террористы убили двух военнослужащих

В Сирии террористы убили двух военнослужащих Двое сирийских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки в результате снайперского и минометного обстрелов террористов.
Другие страны
14 января 2022 г. 05:44
В Сирии террористы убили двух военнослужащих

Двое сирийских военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки в результате снайперского и минометного обстрелов террористов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Караманли по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

Кроме того, по словам контр-адмирала, в результате минометного обстрела из района Барза-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Икко также был ранен один сирийский военнослужащий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriyada terrorçuların atəşi nəticəsində iki əsgər yaralanıb

Самое важное

Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 01:43
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2022 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi