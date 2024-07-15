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В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок, есть раненый

В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок, есть раненый Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии.
Другие страны
15 июля 2024 г. 13:52
В Сирии террористы пытались напасть на полицейский участок, есть раненый

Группа террористов пыталась совершить нападение на полицейский участок в Эс-Сувайда на юго-западе Сирии.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В понедельник в Сирии проходят парламентские выборы. Предыдущие парламентские выборы в Сирии прошли в июле 2020 года, большинство мест в Народном совете тогда получила правящая партия "Баас".

В этой связи губернатор Эс-Сувайда генерал Акрам Али Мохамед в разговоре с журналистами после участия в местных выборах опроверг сообщения о жертвах впоследствии нападения, при этом отметив, что один сотрудник правоохранительных органов получил ранения и ему оказывают медицинскую помощь.

"Избирательный процесс в Эс-Сувайда продолжается хорошими темпами, и мы надеемся, что это будет продолжаться", - сказал губернатор.

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Версия на английском языке Syrian elections marred by terrorist attack on police station

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