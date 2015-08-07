​В Сирии террористы похитили 230 человек мирного населения

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) похитили 230 человек в недавно захваченном центральном сирийском городе Эль-Карьятейн.

Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сирийских правозащитников.

Среди пленников – 60 христиан, а также 45 женщин и 19 детей. В правозащитной организации утверждают, что террористы прочесывали город со списками с именами людей, “подозреваемых в коллаборационизме с сирийским режимом”.