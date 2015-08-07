 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Сирии террористы похитили 230 человек мирного населения

    Среди пленников – 60 христиан, а также 45 женщин и 19 детей

    Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) похитили 230 человек в недавно захваченном центральном сирийском городе Эль-Карьятейн.

    Как передает Report, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сирийских правозащитников.

    Среди пленников – 60 христиан, а также 45 женщин и 19 детей. В правозащитной организации утверждают, что террористы прочесывали город со списками с именами людей, “подозреваемых в коллаборационизме с сирийским режимом”.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi