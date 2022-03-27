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В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов

В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов Спецназ ВС Турции нейтрализовал двух террористов на севере Сирии.
Другие страны
27 марта 2022 г. 07:46
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов

Спецназ ВС Турции нейтрализовал двух террористов на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Так, боевики YPG (сирийское крыло PKK) готовились к атакам на зону операции "Источник мира".

Отмечается, что обстрелы по террористам были нанесены из артиллерии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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