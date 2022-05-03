О нас
Аудио новости

В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов YPG/PKK

В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов YPG/PKK Спецназ Турции нейтрализовал трех террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.
Другие страны
3 мая 2022 г. 18:31
В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов YPG/PKK

Спецназ Турции нейтрализовал трех террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Террористы планировали атаку на зону проведения операции "Источник мира".

В ведомстве отметили, что ВС Турции продолжают решительную борьбу с терроризмом.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
2 мая 2022 г. 21:01
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
2 мая 2022 г. 10:14
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия
1 мая 2022 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi