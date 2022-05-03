В Сирии спецназ Турции нейтрализовал террористов YPG/PKK

Спецназ Турции нейтрализовал трех террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Спецназ Турции нейтрализовал трех террористов YPG (сирийское крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Террористы планировали атаку на зону проведения операции "Источник мира".

В ведомстве отметили, что ВС Турции продолжают решительную борьбу с терроризмом.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.