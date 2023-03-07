В Сирии сообщили об авиаударе по аэропорту Алеппо со стороны Израиля

Вооруженные силы Израиля нанесли в ночь на вторник воздушный удар по международному аэропорту Алеппо, в результате чего он был выведен из строя.

Вооруженные силы Израиля нанесли в ночь на вторник воздушный удар по международному аэропорту Алеппо, в результате чего он был выведен из строя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

"Сегодня в 2:07 Израиль нанес воздушный удар по международному аэропорту Алеппо со стороны Средиземного моря", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в результате агрессии аэропорт был выведен из строя, атака привела только к материальным потерям.

В этой связи Министерство транспорта Сирии сообщило, что было принято решение перевести все рейсы, в том числе доставляющие гуманитарную помощь для населения затронутых недавними землетрясениями районов, в аэропорты Дамаска и Латакии.