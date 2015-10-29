​В Сирии сдался в плен отряд "спецназа" ИГИЛ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В сирийской провинции Кунейтра в районе Голанских высот правительственным войскам сдался целый отряд "спецназа" "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, перед этим в провинции прошли ожесточенные бои, где боевики понесли большие потери.

После гибели своего командира Муджахида ибн Зара они приняли решение сложить оружие и сдаться. Всего сдались около 50 человек.

"Большая часть сдавшихся боевиков прошла интенсивный курс подготовки в тренировочных лагерях США на территории провинции Дэйр-эз-Зор на востоке Сирии, где обучались тонкостям диверсионной работы, минно-взрывного дела, а также овладевали навыками ориентирования на местности, передачи координат разведанного объекта по радио", - уточнили в штабе правительственных войск.