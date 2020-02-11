В Сирии сбит вертолет - ВИДЕО

Сирийская армия отступила из населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сбит ее вертолет, заявило Минобороны Турции.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Сирийская армия отступила от населенного пункта Найраб в провинции Идлиб. Стало известно об одном сбитом вертолете, принадлежащем ей", - говорится в сообщении ведомства.На данный момент не предоставляется информация о раненых или погибших.