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    В Сирии сбит российский вертолет, 5 человек погибли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Вертолет осуществлял гуманитарную миссию

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Пять человек, находившихся на борту сбитого российского вертолета Ми-8, погибли. Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Это вертолет, который осуществлял гуманитарную миссию. Те, кто были в вертолете, по информации, поступившей из министерства обороны, погибли", - заявил Песков.

    Он отметил, Россия продолжит борьбу с терроризмом, несмотря на угрозы ИГ.

    ***14:03

    В сирийской провинции Идлиб сбит вертолет ВКС России Ми-8.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Минобороны России подтвердило потерю вертолета.

    В вертолете находилось пять человек. Судьба трех членов экипажа и двух офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии выясняется.

    В социальной сети Твиттер опубликованы фотографии с места происшествия, на которых видны обгоревшие тела членов экипажа.

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