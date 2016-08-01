В Сирии сбит российский вертолет, 5 человек погибли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Пять человек, находившихся на борту сбитого российского вертолета Ми-8, погибли. Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это вертолет, который осуществлял гуманитарную миссию. Те, кто были в вертолете, по информации, поступившей из министерства обороны, погибли", - заявил Песков.

Он отметил, Россия продолжит борьбу с терроризмом, несмотря на угрозы ИГ.

***14:03

В сирийской провинции Идлиб сбит вертолет ВКС России Ми-8.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Минобороны России подтвердило потерю вертолета.

В вертолете находилось пять человек. Судьба трех членов экипажа и двух офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии выясняется.

В социальной сети Твиттер опубликованы фотографии с места происшествия, на которых видны обгоревшие тела членов экипажа.