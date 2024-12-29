В Сирии реорганизуют органы безопасности

Глава Службы общей разведки Сирии Анаса Хаттаба заявил, что в стране после роспуска всех подразделений спецслужб будут реорганизованы органы безопасности.

Глава Службы общей разведки Сирии Анаса Хаттаба заявил, что в стране после роспуска всех подразделений спецслужб будут реорганизованы органы безопасности.

Как передает Report , об этом сообщает агентство SANA.

"При прежнем режиме силовые структуры были разнообразны и многочисленны, но все они использовались для репрессий и подавления свободы граждан", - указал Хаттаб.

По его словам, "подразделения аппарата безопасности будут реструктуризированы после роспуска таким образом, чтобы соответствовать чаяниям сирийского народа, который сильно страдал от преследований".

Агентство подчеркивает, что сирийские власти предоставили возможность сторонникам бывшего режима в Алеппо, Латакии, Хаме, Хомсе и Тартусе добровольно сдать имеющееся у них на руках оружие и пройти проверку в правоохранительных органах. В этих городах проводятся операции по ликвидации подпольных групп сопротивления, задержаны несколько бывших офицеров, занимавших руководящие посты в силовых структурах.

В Дамаске облавы и обыски проведены в кварталах Джебель-эль-Вард, Кудсая, Хай-эль-Вуруд и Эль-Химма "с целью конфискации оружия, незаконно находившегося у населения".