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В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных

В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных Более 20 американских военнослужащих получили ранения в результате крушения вертолета на северо-востоке Сирии.
Другие страны
13 июня 2023 г. 08:23
В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных

Более 20 американских военнослужащих получили ранения в результате крушения вертолета на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, соответствующее заявление сделало Центральное командование Вооруженных сил США.

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение еще 1 июня, однако о последствиях инцидента ранее не сообщалось.

"22 военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении командования в Twitter.

Десять человек были эвакуированы для прохождения лечения. Сейчас выясняются причины произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada ABŞ helikopteri qəzaya uğrayıb, 20-dən çox hərbçi yaralanıb

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