В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных

Более 20 американских военнослужащих получили ранения в результате крушения вертолета на северо-востоке Сирии.
Как передает Report, соответствующее заявление сделало Центральное командование Вооруженных сил США.
Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение еще 1 июня, однако о последствиях инцидента ранее не сообщалось.
"22 военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении командования в Twitter.
Десять человек были эвакуированы для прохождения лечения. Сейчас выясняются причины произошедшего.