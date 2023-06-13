В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных

Более 20 американских военнослужащих получили ранения в результате крушения вертолета на северо-востоке Сирии.

Более 20 американских военнослужащих получили ранения в результате крушения вертолета на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, соответствующее заявление сделало Центральное командование Вооруженных сил США.

Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение еще 1 июня, однако о последствиях инцидента ранее не сообщалось.

"22 военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении командования в Twitter.

Десять человек были эвакуированы для прохождения лечения. Сейчас выясняются причины произошедшего.