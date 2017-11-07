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    В Сирии ранены пятеро военных и журналисты телеканалов "Звезда" и НТВ

    Их жизни ничего не угрожает© "AP"

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Четверо журналистов российских телеканалов "Звезда" и НТВ, а также пятеро военных получили ранения в Сирии в результате подрыва террористами управляемого фугаса. Их жизням, согласно докладу с места, ничего не угрожает.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщили в Минобороны РФ.

    "6 ноября во время работы представителей российских СМИ в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор произошел подрыв управляемого фугаса террористов. В результате взрыва пострадали четверо российских журналистов, а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра, осуществлявших разминирование местности", - сказали в ведомстве.

    Все пострадавшие оперативно эвакуированы на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказана необходимая медицинская помощь. По докладу медиков, их жизни ничего не угрожает. 

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