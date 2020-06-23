В Сирии пять человек погибли при взрыве автомобиля

Минобороны Турции сообщило о пяти погибших и 12 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в поселении Телль-Халаф около города Рас эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии, возложив ответственность за взрыв на Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Террористическая организация РПК / YPG продолжает атаковать мирных жителей Сирии. Террористы, устроившие взрыв в Тель-Халафе в районе операции "Источник мира", убили по меньшей мере пять человек и 12 ранили", - сообщило турецкое военное ведомство.