В Сирии при авиаударе по жилому дому погибли три человека

Министерство обороны Сирии подтвердило информацию о нанесении израильскими ВС удара по жилому дому в квартале Мезза в сирийской столице.

Министерство обороны Сирии подтвердило информацию о нанесении израильскими ВС удара по жилому дому в квартале Мезза в сирийской столице.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.

"Сегодня примерно в 17:25 (в 18:25 по бакинскому времени - ред.) израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, атаковав одно из жилых строений в районе Мезза в Дамаске", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, в результате обстрела погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения.