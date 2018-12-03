В Сирии при авиаударе коалиции уничтожен один из главарей ИГ

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" уничтожен в Сирии в воскресенье при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

Как проинформировали его журналистов представители коалиции, на юге Сирии были уничтожены несколько боевиков ИГ, в частности, один из главарей группировки, причастный к убийству гражданина США Питера Кэссига, а также других заложников. Удар был нанесен с помощью беспилотника.

Как отмечает телеканал, Кэссиг с 2004 года по 2007 год проходил службу в Сухопутных войсках США. В 2013 году он был захвачен боевиками в Сирии, куда отправился с целью оказания помощи местным жителям. Находясь в плену террористов, он начал исповедовать ислам, а в 2014 году боевики опубликовали видеозапись, якобы свидетельствующую, что Кэссиг был обезглавлен.