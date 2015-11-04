​В Сирии повстанцы сбили самолет

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сирийские повстанцы сбили военный самолет армии президента страны Башара Асада, используя средства ПВО.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека.

Представитель оппозиции, которая сражается на этой территории под знаменами Свободной сирийской армии, подтвердил, что они сбили самолет.

"Мы целились по самолету МиГ, когда он бомбил позиции повстанцев перед Кафр Набудой", - сказал источник, отметив, что в результате повстанцам удалось сбить самолет при помощи средств ПВО.

Собеседник агентства отметил, что о судьбе пилота ему ничего не известно, предположив, что тот погиб.

"Один из ударов пришелся по самолету, и мы увидели дым, затем он упал... неподалеку от территории, контролируемой правительственными войсками", - сказал представитель повстанцев.