В Сирии порекомендовали женщинам на пляжах носить религиозную купальную одежду

В Сирии порекомендовали женщинам на пляжах носить религиозную купальную одежду

Новое правительство Сирии постановило, что женщины должны носить буркини или другую купальную одежду, закрывающую тело, на общественных пляжах и в бассейнах.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что несмотря на подобные ограничения в общественных пространствах, власти разрешают носить пляжную одежду в западном стиле в частных клубах и дорогих отелях.

Решение министерства туризма, принятое на этой неделе, стало первым случаем с момента свержения экс-президента страны Башара Асада, когда власти Дамаска выпустили "рекомендации" относительно того, что могут носить женщины.