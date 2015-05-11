​В Сирии погибло 70 военнослужащих и членов движения "Хизбуллах"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В городе Джиср эш-Шугур сирийской провинции Идлиб произошло вооруженное столкновение между силами Башара Асада и боевиками. Как сообщает Report с ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил Совет сирийского революционного командования.

По информации, военные предприняли попытку прорыва к больничному комплексу "Ватан", находящемуся под контролем оппозиционных сил, однако вынуждены были отступить. В результате потери военнослужащих составили 70 человек, в числе которых находились и члены движения "Хизбуллах".

В информации также говорится, что боевики уничтожили 4 танка и большое количество военной техники, принадлежащей силам Асада.

Самолеты правительственных войск продолжают бомбить территорию вокруг больницы.