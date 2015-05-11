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    ​В Сирии погибло 70 военнослужащих и членов движения "Хизбуллах"

    Боевики уничтожили 4 танка и большое количество военной техники, принадлежащей силам Асада

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В городе Джиср эш-Шугур сирийской провинции Идлиб произошло вооруженное столкновение между силами Башара Асада и боевиками. Как сообщает Report с ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил Совет сирийского революционного командования.

    По информации, военные предприняли попытку прорыва к больничному комплексу "Ватан", находящемуся под контролем оппозиционных сил, однако вынуждены были отступить. В результате потери военнослужащих составили 70 человек, в числе которых находились и члены движения "Хизбуллах".

    В информации также говорится, что боевики уничтожили 4 танка и большое количество военной техники, принадлежащей силам Асада. 

    Самолеты правительственных войск продолжают бомбить территорию вокруг больницы. 

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