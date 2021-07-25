В Сирии погибли двое турецких военных, есть раненые

Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата".

Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило минобороны Турции.

"В результате нападения террористов на наш бронетранспортер Kirpi в районе операции "Щит Евфрата" погибли два наших героя и еще два были ранены. После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются", - отметило турецкое военное ведомство.