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В Сирии погибли двое турецких военных, есть раненые

В Сирии погибли двое турецких военных, есть раненые Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата".
Другие страны
25 июля 2021 г. 01:34
В Сирии погибли двое турецких военных, есть раненые

Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при нападении на БТР на севере Сирии в районе операции "Щит Евфрата".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщило минобороны Турции.

"В результате нападения террористов на наш бронетранспортер Kirpi в районе операции "Щит Евфрата" погибли два наших героя и еще два были ранены. После нападения террористов их цели в этом районе были немедленно подвергнуты обстрелу. Атаки на их позиции продолжаются", - отметило турецкое военное ведомство.

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