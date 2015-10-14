Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В боях в Сирии погибли два иранских генерала, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Генерал-майор Фаршад Хасунизаде и бригадный генерал Хамид Мохтарбанд из состава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), были убиты в бою 12 октября. О том, где именно они погибли, не сообщается, отмечается лишь, что они воевали против боевиков "Исламского государства" (ИГ) в Сирии.

Напомним, 8 октября вблизи Алеппо погиб иранский генерал Хоссейн Хамедани, помогавший войскам Башара Асада организовывать военные операции против боевиков ИГ.