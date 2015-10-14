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    В Сирии погибли два иранских генерала

    Они воевали против боевиков Исламского государства в Сирии

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В боях в Сирии погибли два иранских генерала, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Генерал-майор Фаршад Хасунизаде и бригадный генерал Хамид Мохтарбанд  из состава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), были убиты в бою 12 октября. О том, где именно они погибли, не сообщается, отмечается  лишь, что они воевали против боевиков "Исламского государства" (ИГ) в Сирии.

    Напомним, 8 октября вблизи Алеппо погиб иранский генерал Хоссейн Хамедани, помогавший войскам Башара Асада организовывать военные операции против боевиков ИГ.

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