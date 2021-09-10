В Сирии погиб российский военный

В результате взрыва на дороге в Сирии, по которой шла колонна с гуманитарной помощью, погиб российский военный

В результате взрыва на дороге в Сирии, по которой шла колонна с гуманитарной помощью, погиб российский военный.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"Девятого сентября 2021 года в провинции Хомс в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, произошел подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства", — отметили в ведомстве.

Российский военный, ехавший в автомобиле, получил тяжелые ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, его не удалось спасти.