​В Сирии погиб российский офицер

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Офицер российских сил специальных операций погиб в Сирии во время выполнения задачи по наведению авиаударов по террористам в районе Пальмиры.

Как передает Report, об этом сообщил представитель российского пункта базирования «Хмеймим».

«В районе населенного пункта Тадмор (Пальмира, провинция Хомс — ред) при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГИЛ погиб офицер российских сил специальных операций», — сказал российский представитель.

По его словам, «офицер выполнял боевую задачу в районе Пальмиры в течение недели, выявляя важнейшие объекты игиловцев и выдавая точные координаты для нанесения ударов российскими самолетами».