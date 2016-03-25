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    ​В Сирии погиб российский офицер

    Он погиб во время выполнения задачи по наведению авиаударов по террористам в районе Пальмиры

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Офицер российских сил специальных операций погиб в Сирии во время выполнения задачи по наведению авиаударов по террористам в районе Пальмиры.

    Как передает Report, об этом сообщил представитель российского пункта базирования «Хмеймим».

    «В районе населенного пункта Тадмор (Пальмира, провинция Хомс — ред) при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГИЛ погиб офицер российских сил специальных операций», — сказал российский представитель.

    По его словам, «офицер выполнял боевую задачу в районе Пальмиры в течение недели, выявляя важнейшие объекты игиловцев и выдавая точные координаты для нанесения ударов российскими самолетами».

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