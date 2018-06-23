В Сирии погиб иранский генерал

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В районе Аль-Букемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Шахрох Даипур.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, Даипур был советником в ходе военной операции.

Генерал участвовал в ирано-иракской войне и командовал разными подразделениями КСИР.

Режим Башара Асада в ноябре прошлого года при поддержке России и Ирана очистил от террористов ИГИЛ район Аль-Букемаль.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.