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    В Сирии погиб 31-летний россиянин

    Ему посмертно присвоили несколько государственных наград

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Сирии погиб 31-летний россиянин Александр Ягофаров.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, его похоронили 27 августа в Оренбурге в закрытом гробу. А.Ягофарову посмертно присвоены несколько государственных наград.

    Сообщается, что молодой человек неоднократно отправлялся в горячие точки, а поездка в Сирию должна была стать его последней командировкой.

    Об обстоятельствах гибели Ягофарова не сообщается. Семье погибшего сообщили, что машина, в которой он находился, подорвалась на фугасе 11 августа. 

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