Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Сирии погиб 31-летний россиянин Александр Ягофаров.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, его похоронили 27 августа в Оренбурге в закрытом гробу. А.Ягофарову посмертно присвоены несколько государственных наград.

Сообщается, что молодой человек неоднократно отправлялся в горячие точки, а поездка в Сирию должна была стать его последней командировкой.

Об обстоятельствах гибели Ягофарова не сообщается. Семье погибшего сообщили, что машина, в которой он находился, подорвалась на фугасе 11 августа.