В Сирии под удар попала база США

Представители шиитской боевой организации "Исламское сопротивление Ирака" заявили об атаке на базу США "Эт-Танф" в Сирии.

Представители шиитской боевой организации "Исламское сопротивление Ирака" заявили об атаке на базу США "Эт-Танф" в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети движения.

Согласно заявлению, атака по американским объектам в Сирии стала ответом на действия Израиля в секторе Газа против палестинского населения, а также частью общих действий по противодействию американской оккупации в Ираке и прилежащих регионах Ближнего востока.

Какой именно удар был нанесен не сообщается. База "Эт-Танф" находится в одноименном лагере беженцев на юго-востоке Сирии.