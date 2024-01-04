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В Сирии под удар попала база США

В Сирии под удар попала база США Представители шиитской боевой организации "Исламское сопротивление Ирака" заявили об атаке на базу США "Эт-Танф" в Сирии.
Другие страны
4 января 2024 г. 05:26
В Сирии под удар попала база США

Представители шиитской боевой организации "Исламское сопротивление Ирака" заявили об атаке на базу США "Эт-Танф" в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети движения.

Согласно заявлению, атака по американским объектам в Сирии стала ответом на действия Израиля в секторе Газа против палестинского населения, а также частью общих действий по противодействию американской оккупации в Ираке и прилежащих регионах Ближнего востока.

Какой именно удар был нанесен не сообщается. База "Эт-Танф" находится в одноименном лагере беженцев на юго-востоке Сирии.

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