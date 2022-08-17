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В Сирии отвергли обвинения в похищении американских граждан, оказавшихся на ее территории

В Сирии отвергли обвинения в похищении американских граждан, оказавшихся на ее территории Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии отвергло в среду обвинения со стороны Вашингтона в похищении американского журналиста Остина Тайса и еще нескольких граждан США в 2012 году.
Другие страны
17 августа 2022 г. 16:54
В Сирии отвергли обвинения в похищении американских граждан, оказавшихся на ее территории

Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии отвергло в среду обвинения со стороны Вашингтона в похищении американского журналиста Остина Тайса и еще нескольких граждан США в 2012 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что сирийские власти "не несут ответственности за американцев, которые тесно взаимодействовали с террористическими группировками".

"Утверждения президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена о том, что правительство Сирии удерживает в плену Остина Тайса и группу других граждан, вводят в заблуждение американскую общественность, - говорится в заявлении. - Власти Сирии не похищали американских граждан, оказавшихся на ее территории". Как отмечают в Дамаске, "администрация США сама поощряла своих граждан к незаконному проникновению в Сирию и вступлению в связи с бандформированиями, которым оказывали поддержку на Западе".

При этом сирийский МИД указывает, что "любой диалог с Сирией или официальное общение должны основываться на уважении ее суверенитета и соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела".

"Поэтому Соединенным Штатам следует вывести свои вооруженные силы, незаконно находящиеся на территории Сирии, прекратить вывоз сирийской нефти и пшеницы, отказаться от поддержки сепаратистских сил, а также террористических группировок, которые находятся на военной базе в пограничном Эт-Танфе", - говорится в заявлении. Кроме того, Дамаск призывает США отменить "несправедливые односторонние санкции, навязанные сирийскому народу".

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