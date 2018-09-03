В Сирии от пыток погибли 198 человек

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Сирии от пыток сил режима Башара Асада, его союзников и террористов в августе погибли 198 мирных жителей. Об этом говорится в докладе сирийской правозащитной организации SNHR, передает Report.

В докладе отмечается, что 194 человека погибли от пыток сил режима Асада, один - террористов YPG (сирийское ответвление PKK), два - неизвестных лиц. Кроме того, жертвой пыток террористов ИГИЛ в августе стала одна женщина. Жертвами сил режима Асада в Сирии в июле стали 836 человек. Согласно источникам в сирийской оппозиции, в тюрьмах режима Асада отбывают наказание по меньшей мере 500 тысяч человек.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.