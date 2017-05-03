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    В Сирии от пули снайпера погиб подполковник российской армии

    Он погиб во время обстрела подразделения сирийской армии

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Российский военный советник Алексей Бучельников погиб в Сирии от пули снайпера во время обстрела подразделения сирийской армии.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

    В ведомстве пояснили, что подполковник российской армии Бучельников в Сирии занимался обучением артиллеристов правительственный войск.

    "Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение", - сообщили в Минобороны.

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