В Сирии от пули снайпера погиб подполковник российской армии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Российский военный советник Алексей Бучельников погиб в Сирии от пули снайпера во время обстрела подразделения сирийской армии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что подполковник российской армии Бучельников в Сирии занимался обучением артиллеристов правительственный войск.

"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение", - сообщили в Минобороны.