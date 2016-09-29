В Сирии освобождена немецкая журналистка и ее ребенок

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Журналистка из Германии, которая попала в плен в Сирии около года назад, освобождена и находится в немецком консульстве в Турции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в правозащитной организации "Репортеры без границ".

Вместе с ней ее ребенок, который появился на свет во время пребывания в плену.

Как заявили в МИД ФРГ, граждане Германии "чувствуют себя относительно хорошо", немецкие дипломаты готовят их к перелету на родину.

Журналистка сотрудничала с Süddeutsche Zeitung и компанией ВДР. В плен она попала к боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра" после того, как ей пообещали предоставить, якобы, важную информацию. В обмен на ее освобождение террористы требовали выкуп в размере нескольких миллионов евро.

Были ли немецкие граждане освобождены после уплаты выкупа, не сообщается.



