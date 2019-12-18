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В Сирии около 100 боевиков на танках напали на армию САР

​В Сирии около 100 боевиков на танках напали на армию САР

Около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции армии САР у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, все атаки отбиты.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"В течение прошедших суток боевики вооруженных группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам", "Хуррас Ад-Дин" и "Сирийская национальная армия" неоднократно предпринимали попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил", - сказал Боренков.

Он подчеркнул, что подразделения вооруженных сил САР в районе населенного пункта Тамана провинции Идлиб были атакованы группой боевиков численностью около 40 человек при поддержке двух танков и одного БТР. Кроме этого, еще до 60 членов незаконных вооруженных формирований, проделав проход в минном заграждении, попытались овладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.

"Подразделениями сирийских правительственных все атаки отбиты, уничтожены один танк и один бронетранспортер террористов", - добавил Боренков.

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