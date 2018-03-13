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    В Сирии обнаружена химическая лаборатория боевиков

    В подпольной лаборатории в Восточной Гуте производились боевые отравляющие вещества© SANA

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сирийские военнослужащие обнаружили в Восточной Гуте (пригород Дамаска) подпольную лабораторию боевиков, где производили боевые отравляющие вещества (ОВ).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лаборатория находилась в поселении Шефония. 

    Среди прочих химических веществ в ней был обнаружен хлор.

    Отметим, что еще одна мастерская по производству химических боеприпасов была обнаружена сирийскими военными 12 марта при проверке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте.

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