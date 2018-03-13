В Сирии обнаружена химическая лаборатория боевиков

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сирийские военнослужащие обнаружили в Восточной Гуте (пригород Дамаска) подпольную лабораторию боевиков, где производили боевые отравляющие вещества (ОВ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лаборатория находилась в поселении Шефония.

Среди прочих химических веществ в ней был обнаружен хлор.

Отметим, что еще одна мастерская по производству химических боеприпасов была обнаружена сирийскими военными 12 марта при проверке населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте.