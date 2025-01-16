В Сирии назвали недопустимым продвижение Израиля по территории республики

Продвижение сил Израиля в буферной зоне на границе с Сирией более недопустимо.

Продвижение сил Израиля в буферной зоне на границе с Сирией более недопустимо.

Как передает Report, об этом заявил руководитель новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа после переговоров в Дамаске с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

По словам аш-Шараа, Израиль продвинулся в буферной зоне под предлогом присутствия иранских ополченцев.

"После освобождения Дамаска этого оправдания более не существует", - подчеркнул он.

Ахмед аш-Шараа отметил, что международные стороны проинформированы о соблюдении Сирией соглашения 1974 года и ее готовности принять и защитить силы ООН.

"Все согласны с тем, что израильское наступление в Сирии является ошибкой и необходимо вернуться к тому, что было до него", - сказал лидер новой администрации в Дамаске.