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В Сирии назвали дату президентских выборов

В Сирии назвали дату президентских выборов Президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая
Другие страны
18 апреля 2021 г. 13:47
В Сирии назвали дату президентских выборов

Народный совет (парламент) Сирии назначил проведение президентских выборов на территории страны на 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, работу экстренного заседания сирийского парламента транслировал телеканал "Аль-Ихбария".

"Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени. Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней", - отмечается в решении, озвученном на заседании парламента.

Президент Башар Асад приступил к своим обязанностям главы государства 16 июля 2014 года после проведения президентских выборов согласно новой конституции 2012 года.

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