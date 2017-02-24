Число погибших при теракте в пригороде Эль-Баба возросло до 60 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших при теракте в пригороде Эль-Баба возросло до 60, сообщает Report cо ссылкой на Daily Sabah.

По данным газеты, 42 человек направили в больницу провинции Килис на границе с Турцией.

***12:31

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Сирии на западе Эль-Баба прогремел мощный взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, террорист-смертник подорвал грузовую машину, начиненную взрывчаткой.

В результате взрыва погибли около 45 человек, десятки получили ранения.

Предполагается, что к взрыву причастна террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).