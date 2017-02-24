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    Число погибших при теракте в пригороде Эль-Баба возросло до 60 - ОБНОВЛЕНО

    Террорист-смертник подорвал грузовую машину, начиненную взрывчаткой

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших при теракте в пригороде Эль-Баба возросло до 60, сообщает Report cо ссылкой на Daily Sabah.

    По данным газеты, 42 человек направили в больницу провинции Килис на границе с Турцией.

    ***12:31

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Сирии на западе Эль-Баба прогремел  мощный взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, террорист-смертник подорвал грузовую машину, начиненную взрывчаткой. 

    В результате взрыва погибли около 45 человек, десятки получили ранения.

    Предполагается, что к взрыву причастна террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). 

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