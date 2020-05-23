​В Сирии ликвидированы двое главарей ИГИЛ

Двое региональных лидеров террористической группировки ИГИЛ были убиты в результате совместной операции "Сил демократической Сирии" и международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Как передает Report, об этом сообщается в распространенном 22 мая заявлении штаба операции "Непоколебимая решимость", которую возглавляемая США группа стран проводит в Ираке и Сирии.

"17 мая "Силы демократической Сирии" совместно с коалицией нанесли удар по позициям ИГ в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии. Двое лидеров ИГ, Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи, погибли в ходе данной операции", - говорится в документе. Отмечается, что первый из террористов занимался распространением указаний руководства группировки среди ее членов на севере Багдада, а второй отвечал в числе прочего за приобретение и транспортировку оружия.