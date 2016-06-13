В Сирии ликвидирован 31 боевик террористической организации ИГ

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В ходе операции ВС Турции с применением самоходных артиллерийских установок (САУ) «Фыртына», а также в результате авиаударов ВВС международной коалиции на севере Сирии ликвидирован 31 боевик террористической организации ИГ.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, кроме того, как сообщили источники в структурах безопасности Турции, уничтожены склады с оружием и реактивные установки ИГ.

В общей сложности с помощью САУ «Фыртына» ликвидированы 33 цели террористов, готовивших удар по приграничным районам Турции, в том числе ракеты «катюша» и минометы.

В то же время, авиация международной коалиции нанесла 5 ударов по району Джакка и 4 по району Дудьян.

Также уничтожены 6 оборонительных позиций террористов, 5 транспортных средств с ракетными установками «катюша», 3 укрепстроения и 3 миномета.