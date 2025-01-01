В Сирии из-за преступлений могут осудить девять британских спецназовцев

Девять британских военнослужащих из подразделений сил специального назначения могут предстать перед судом в связи с совершением военных преступлений в Сирии.

Девять британских военнослужащих из подразделений сил специального назначения могут предстать перед судом в связи с совершением военных преступлений в Сирии.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что в настоящее время британская военная прокуратура ведет расследование предполагаемых преступлений. Речь идет о двух заведенных делах: в одном из них фигурирует один военнослужащий королевских ВС, в то время как в другом - сразу восемь.

Ранее газета The Daily Mail сообщала со ссылкой на источники, что пять военнослужащих специальной авиадесантной службы Великобритании могут предстать перед военным судом за преступления в Сирии. По информации издания, более двух лет назад спецназовцы, предположительно, при задержании ликвидировали подозреваемого в терроризме мужчину, который не был вооружен.

"Наш личный состав уважают по всему миру за высокие стандарты. В отношении любого, кто не соблюдает эти стандарты, будут при необходимости предприняты действия, включая увольнение со службы. Давать подробные комментарии о текущих расследованиях было бы неправильно", - заявила The Times представитель Минобороны Великобритании.