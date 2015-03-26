В Сирии и Ираке воюют около 1,5 тыс. выходцев из Северного Кавказа

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Сирии и Ираке на стороне боевиков воюют около 1,5 тыс. выходцев из Северного Кавказа, сообщил в Пятигорске на встрече с редакторами региональных СМИ полпред президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

По его словам, возвращение наемников в регион затруднено, но "распространение ИГИЛ ("Исламского государства) на Северном Кавказе является очень серьезной угрозой", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Полпред также сказал, что не менее пяти боевиков, уничтоженных в Дагестане в 2014 году, "установлены как участники военных действий в Сирии".

"Действия так называемого "Исламского государства" не имеют ничего общего с Исламом, осуждены всем исламским сообществом. Сегодня они уже позиционируют свои притязания на большую территорию - от Португалии до Поволжья, Китая, на Северную Африку и ряд островных государств. Угроза велика для всего мира", - заявил Меликов.

По мнению полпреда, почвой для распространения идеологии боевиков на Северном Кавказе могут послужить идеи ранее активно действовавшего в регионе "Имарата Кавказа". Наиболее уязвимым в этом плане он назвал Дагестан, где много труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. "Мы можем предполагать, что в (религиозных) учебных заведениях, в медресе, могут быть "засланцы" проводящие свою работу", - сказал Меликов.