 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сирии и Ираке с 2014 года при ударах коалиции погибли 1139 мирных жителей

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Непреднамеренными жертвами авиаударов в Сирии и Ираке, проводимых с августа 2014 года антитеррористической коалицией во главе с США, стали по меньшей мере 1139 мирных жителей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении коалиции в воскресенье.

    "В период с августа 2014 года по конец ноября 2018 года коалиция провела в общей сложности 31406 авиаударов. В течение этого периода, основываясь на имеющейся информации, как минимум 1139 мирных жителей были непреднамеренно убиты в результате авиаударов", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что "с 2014 года коалиция совместно с партнерами и через их партнеров боролась с ИГ в ряде районов Ирака и Сирии, освободив почти 8 миллионов иракцев и сирийцев".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi