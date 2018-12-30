В Сирии и Ираке с 2014 года при ударах коалиции погибли 1139 мирных жителей

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Непреднамеренными жертвами авиаударов в Сирии и Ираке, проводимых с августа 2014 года антитеррористической коалицией во главе с США, стали по меньшей мере 1139 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении коалиции в воскресенье.

"В период с августа 2014 года по конец ноября 2018 года коалиция провела в общей сложности 31406 авиаударов. В течение этого периода, основываясь на имеющейся информации, как минимум 1139 мирных жителей были непреднамеренно убиты в результате авиаударов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "с 2014 года коалиция совместно с партнерами и через их партнеров боролась с ИГ в ряде районов Ирака и Сирии, освободив почти 8 миллионов иракцев и сирийцев".