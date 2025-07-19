В Сирии готовятся отправить в Эс-Сувейду спецвойска

Власти Сирии готовят к отправке в южную провинцию Эс-Сувейда силы безопасности спецназначения, чтобы прекратить происходящие там боестолкновения.

Власти Сирии готовят к отправке в южную провинцию Эс-Сувейда силы безопасности спецназначения, чтобы прекратить происходящие там боестолкновения.

Как передает Report, об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Руководство Сирии прилагает все необходимые усилия для прекращения боевых действий [в Эс-Сувейде] и в связи с этим планирует вскоре отправить туда силы безопасности специального назначения, которые бы положили конец вооруженным конфликтам на местах", - говорится в сообщении, опубликованном канцелярией аш-Шараа в ее Telegram-канале.

Со своей стороны телеканал Syria TV утверждает со ссылкой на источники, что силы безопасности "уже готовят подразделения к отправке в Эс-Сувейду" в рамках исполнения директивы временного президента страны.