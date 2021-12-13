В Сирии база США подверглась ракетному обстрелу

База США в районе нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

База США в районе нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом отмечает сирийская проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на источники в провинции.

"Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор заявляют, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения "Омар" подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма", - говорится в сообщении газеты.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии - в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.