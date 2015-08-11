В Сирии арестован двоюродный брат Башара Асада

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Силы безопасности Сирии задержали Сулеймана Асада, который является двоюродным братом президента страны Башара Асада.

Как сообщает Report со ссылкой на SANA, Сулейман Хилал Асад, подозреваемый в убийстве полковника ВВС Хесана Шейха на прошлой неделе в Лазкийе, задержан силами безопасности страны.

Силы безопасности уже несколько дней разыскивали Сулеймана, застрелившего полковника на глазах у семьи в районе Аль-Эзхери.