В Сирии амнистировали около 40 тысяч боевиков

Правительство Сирии амнистировало около 40 тысяч граждан страны, которые состояли в рядах незаконных вооружённых формирований.

Как передаёт Report, об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на доклад директора сирийской Организации национального примирения Яны Хаддур.

"Благодаря взаимодействию организации с компетентными органами уже около 40 тысяч человек, причастных к использованию оружия против сирийского государства, урегулировали свой статус и обязались не возвращаться к участию в незаконных вооружённых формированиях", - проинформировала она.

Хаддур сообщила, что шесть тысяч сирийских женщин, находившихся в подконтрольных боевикам районах, также урегулировали свой статус с сирийскими властями.

Она добавила, что в ходе боевых действий в Сирии пропали 16 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что сирийская армия ликвидировала нескольких боевиков в Идлибе.