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    В Сирии 200 тысяч человек остались без воды из-за атаки террористов

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 200 тысяч людей в провинции Хама в центральной части Сирии остались без воды из-за атаки террористов на водонапорную станцию Эль-Кантара.

    Как сообщает Report, об этом передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на управление по снабжению питьевой водой в городе Хама.

    "Террористические организации напали на водонапорную станцию Эль-Кантара и перекрыли воду 200 тысячам жителей на востоке провинции Хама", - сообщило управление.

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