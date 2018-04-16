В Сирии 200 тысяч человек остались без воды из-за атаки террористов

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 200 тысяч людей в провинции Хама в центральной части Сирии остались без воды из-за атаки террористов на водонапорную станцию Эль-Кантара.

Как сообщает Report, об этом передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на управление по снабжению питьевой водой в городе Хама.

"Террористические организации напали на водонапорную станцию Эль-Кантара и перекрыли воду 200 тысячам жителей на востоке провинции Хама", - сообщило управление.