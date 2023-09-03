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В Сирии 14 военных погибли в результате атаки террористов

В Сирии 14 военных погибли в результате атаки террористов Боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" попытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, 14 военнослужащих погибли.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 04:27
В Сирии 14 военных погибли в результате атаки террористов

Боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" попытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, 14 военнослужащих погибли.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Бейт-Смайра провинции Латакия группой боевиков террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибло 14 сирийских военнослужащих, уничтожены пять террористов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada terrorçuların hücumu nəticəsində 14 hərbçi həlak olub

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