В Сирии 14 военных погибли в результате атаки террористов

Боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" попытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, 14 военнослужащих погибли.

Боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" попытались прорвать переднюю линию обороны сирийских правительственных войск в провинции Латакия, 14 военнослужащих погибли.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Бейт-Смайра провинции Латакия группой боевиков террористической организации "Джабхат Ан-Нусра" при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибло 14 сирийских военнослужащих, уничтожены пять террористов", - сказал он.