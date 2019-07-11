В Сирии 11 человек пострадали при подрыве заминированного автомобиля

Одиннадцать человек пострадали в результате подрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Камышлы на северо-востоке страны в четверг.

Как сообщает Report, об этом передает сирийское государственное телевидение.

"В результате взрыва в районе эль-Вуста в городе Камышлы пострадали 11 человек, повреждены несколько автомобилей", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее агентство SANA сообщило, что заминированный автомобиль взорвался около церкви в центре города Камышлы.